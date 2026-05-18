Фридрих Мерц посрещна Румен Радев с "Бангаранга! Това е шлагерът на лятото" (Видео)

"Честито за първото място на "Евровизия". Бангаранга! В цяла Европа това ще е шлагерът на лятото - много натрапчива мелодия".

С тези думи германският канцлер Фридрих Мерц посрещна премиера Румен Радев, който е в Берлин на първото си посещение като министър-председател.

"При нас живеят стотици хиляди българи. Ние сме много свързани икономически - Германия е най-големият търговски партньор на България, а в ЕС сме от години добри партньори. Радвам се, че можем да продължим тази връзка и под ваше ръководство", каза Мерц. Той разказа, че с Радев са обсъдили повишаването на конкурентоспособността на съюза, засилване на вътрешния пазар, намаляването на корупцията и разширяването на сътрудничеството.

През тази година ще се определи накъде ще се разпределят европейските фондове занапред. Приоритетни за Мерц са инвестициите в конкурентоспособност и отбрана, затова правителството му подкрепя предложената финансова рамка.

В нашата политическа сила гледаме с огромно внимание към свободата на медиите, каза Радев. Имало две важни неща в укрепването на медиите - изсветляване на собствеността и гарантиране на финансовата независимост на БНТ и БНР. Лично съм виждал как тези две обществени медии зависят от плаващ бюджет и той може да се локира по различен начин, ако те са позитивни или негативни към правителството, обясни още Радев.

Той обясни, че е важно за България да има баланс върху европейската финансова рамка. За нас е важна да имаме устойчива кохезионна и земеделска политика, каза още Радев.

През следващите седмици ще преговаряме интензивно в ЕС. Разумна аграрна политика, добра кохезионна политика и нови приоритети за конкурентноспособност и обрана. Колкото по-малко регулация и бюрокрация има, толкова по-открити пазари ще има, каза Мерц. Според него преговорите могат да са много тежки и ще се проточат до края на годината.

Мерц не коментира какви преговори се водят със САЩ за разполагането на базите им тук. Обясни, че такива се водят на европейско ниво.

Важно е Европа да започне преговори. Важно е Европа най-сетне да постигне добър баланс между военни, икономически и дипломатически инструменти. Крайно време е за дипломация, защото войната на изтощение, всъщност изтощава всички подкрепящи страни, каза пък Радев.