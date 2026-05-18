Разписват минимална пенсия от 347,51 евро в удължителния закон, за да не остане 322,37 евро от 1 юли

Пенсиите ще бъдат увеличени със 7,8% по швейцарското правило от 1 юли 2026 г. За да не остане минималната 322,37 евро от "Прогресивна България" внесоха промени в удължителния бюджет тя също да се вдигне с този процент и да е 347,51 евро.

В чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване е предвидено, че пенсиите,

отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. През 2025 г. средният осигурителен доход за страната е нараснал с 12 на сто, а хармонизираният индекс на потребителските цени е 3,5 на сто. На това основание всички пенсии за трудова дейност ще бъдат осъвременени от 1 юли 2026 г. със 7,8%.

Според разпоредбите на Кодекса за социално осигуряван, минималният размер

на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 обаче се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и в зависимост от този размер се определят всички останали минимални размери на пенсиите за трудова дейност (пенсии за инвалидност поради общо заболяване, поради трудова злополука или професионална болест и наследствени пенсии).

В чл. 7 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026

г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.,

Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за

бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. е регламентирано, че до приемането на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. приходите се събират и разходите се извършват съгласно действащите към 31 декември 2025 г. размери, база, механизми, процедури, критерии или други относими показатели, параметри, ограничения, минимални и максимални размери на определени показатели, свързани с осигурителните вноски, пенсиите и добавките към тях, обезщетенията и други осигурителни плащания, както и с гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, и в съответствие с останалата приложима нормативна уредба, като се прилагат правилата на чл. 11, ал. 2 и чл. 45 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

"Действащите законови разпоредби не дават основание за определяне от 1 юли

2026 г. на минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст в размер,

който е със 7,8 на сто по-висок от определения към момента, което ще ощети голяма

част от пенсионерите, които получават минимални пенсии. Поради това, с оглед

осигуряване на равнопоставеност между пенсионерите и на възможност те да получат по-високия размер на пенсиите от една и съща дата, се предлага от 1 юли 2026 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване да се повиши от 322,37 на 347,51 евро", пишат в мотивите си депутатите от ПБ.