ДБ: Управляващите предлагат скандални промени в правилата на парламента

"Скандални промени в правилника на парламента предлагат управляващите".

Това пише във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

"Правата на опозицията се ограничават по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали. Съкращават се всички срокове за запознаване със законопроекти - преди комисии, преди зала. Предишното мнозинство като правеше заседания от засада за 27 секунди поне нарушаваше правилника, който изискваше 72-часови срокове. Това мнозинство иска да си промени правилника, така че такива безобразия да са законни. Някои срокове изобщо се премахват. Веднага. Кой разбрал - разбрал", пише той.

"Сега дори извънредните точки ще се внасят от упор - без председателски съвет. И ако случайно някоя група поиска почивка, за да реши какво прави, ще може само 10 минути (а не 15, както досега). Така ами - опозицията не може да го спре, да си мълчи там", продължава публикацията.

Според Божанов Прогресивна България на практика забранява временните комисии.

Впечатляваща е и борбата на мнозинството с временните комисии.

"За временна комисия ще трябват 48 подписа (т.е. дори да я предложим ще трябва да търсим подписи от ГЕРБ или Възраждане). Но и да я предложим, тя няма да можеда влезе в дневния ред дори в "деня на опозицията" (всяка първа сряда от месеца)", пише той, като допълва, че в деня на опозицията няма да могат да се правят и изслушвания и ще могат да отлагат въпроси.

"Освен парламентарния контрол, законодателната инициатива на опозицията също е засегната. Вече законопроекитите ни няма да трябва да се гледат заедно с тези на управляващите. В предишни парламенти, за да се "откачи" един законопроект от други със същата тема, трябваше 2/3 мнозинство в комисия. Но тъй като нямат толкова, махат това по-високо мнозинство. Т.е. законопроект на опозицията може да не стигне до разглеждане никога. За да не се червят да го отхвърлят", пише Божанов.

Премахва се и задължението на институциите да предоставят документи на народните представители, пише още той, като посочва, че сега ключови документи ще могат да бъдат скрити.

"Всички тези вредни поправки се предлагат без мотиви (с три кратки, бланкетни изречения). Радев се оплака от законодателната инициатива на депутатите, че не била по стандартите на Министерския съвет. Но явно тези правила не важат за неговите депутати", пише Божанов.