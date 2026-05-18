Условна получи 74-годишен, катастрофирал в пловдивско село и убил пътничка в колата си

Водачът се блъснал в табела на бензиностанция, пристигналите лекари констатирали смъртта на 71-годишната жена в колата

2 г. и 8 месеца условно получи 74-годишен мъж, блъснал се с автомобила си на входа на пловдивското село Труд. При катастрофата загинала пътничка в колата, на 71 г.

Фаталният инцидент станал около 17,20 ч. на 10 август 2022 г. На влизане в селото лек автомобил "Пежо" преминал през лентата за насрещно движение и се забил в бетонния фундамент на табелата с цените на бензиностанцията. Веднага бил подаден сигнал на телефон 112 и на място пристигнали лекари, но те единствено констатирали смъртта на пътничката.

70-годишният тогава водач също пострадал при инцидента и бил настанен в болница с 24-часова мярка за задържане, като след това е бил освободен. Алкохолната му проба била отрицателна.

Изправен пред Окръжния съд в Пловдив почти 4 г. след инцидента, възрастният мъж е бил признат за виновен в това, че е загубил контрол над пежото и причинил по непредпазливост смъртта на жената. Условната му присъда е максималната по закон - 5 г. За същото време се отнема и книжката му. Подсъдимият трябва да плати разноските по делото в размер на 2838,45 евро.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок.