Дом на артиста: каузата от Дара, обещан от министъ...

Илияна Йотова: Имаме всички възможности догодина да сме блестящи домакини на „Евровизия“

Илияна Йотова Снимка: Георги Палейков

Считам, че имаме всички възможности и най-вече амбиция догодина да се представим и като блестящи домакини на конкурса „Евровизия“. Това каза пред журналисти президентът Илияна Йотова, попитана как ще коментира победата на българската изпълнителка Дара на „Евровизия“ и домакинството на конкурса на България през 2027 г.

“Аз се връщам от огромен световен форум под егидата на ООН в столицата на Азербайджан, Баку, и преди още всеки да ме поздрави и да ми каже „Добър ден“- на английски, на френски, на местния език дори, първото нещо беше: „Честита победа! Честита бангаранга!“. Бях един от най-щастливите хора на този форум, защото така всеки разбра за България и беше повод да ме разпитат и за страната, защото имаше представители и световни лидери от много далечни краища на земното кълбо“, каза президентът Йотова.

Президентът Илияна Йотова коментира темата за победата на Дара на конкурса „Евровизия“ преди да участва тази вечер в церемонията, организирана от фондацията „Радостина Константинова“, на която се награждават участниците в конкурса „Дигитален глас“. Събитието започна в литературния клуб „Перото“ в София, пише БТА.

