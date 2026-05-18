ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дом на артиста: каузата от Дара, обещан от министъ...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22874564 www.24chasa.bg

250 учители и директори получиха отличието "Неофит Рилски" на МОН

1380
250 учители и директори получиха отличието "Неофит Рилски" Снимка: МОН

250 учители, директори, зам.-директори и педагогически специалисти са удостоени тази година с почетното отличие на Министерството на образованието и науката „Неофит Рилски". Грамотите на наградените педагогически специалисти от София връчи днес заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева на церемония в Националния исторически музей, съобщиха от МОН.

Наградата „Неофит Рилски" се присъжда в навечерието на 24 май за дългогодишна, цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование.

„Зад тази награда стоят безкрайно много години усилия, професионализъм, любов и грижа към децата. Като дългогодишен учител и директор аз знам колко много струва това на всеки един от Вас. Знам колко много години Вие сте отдали в любов и грижа за бъдещето на страната ни", каза зам.-министър Панчева. По думите ѝ именно затова тази награда е толкова важна – защото отличава не само професионализма, но и себеотрицанието на учителите.

„Разбира се, че е приятно всеки един да бъде оценен. Но аз считам, че всеки от вас вече е получил най-важното признание - то е знанията и любовта на Вашите ученици и признателността на техните родители", обърна се Таня Панчева към наградените учители и директори. Тя им пожела да продължават да вдъхновяват не само своите ученици, но и колегите си.

На церемонията началникът на Регионално управление на образованието София-град д-р Елеонора Лилова връчи наградите на РУО за принос към столичното образование.

250 учители и директори получиха отличието "Неофит Рилски" Снимка: МОН

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)