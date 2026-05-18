250 учители и директори получиха отличието "Неофит Рилски" на МОН

250 учители, директори, зам.-директори и педагогически специалисти са удостоени тази година с почетното отличие на Министерството на образованието и науката „Неофит Рилски". Грамотите на наградените педагогически специалисти от София връчи днес заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева на церемония в Националния исторически музей, съобщиха от МОН.

Наградата „Неофит Рилски" се присъжда в навечерието на 24 май за дългогодишна, цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование.

„Зад тази награда стоят безкрайно много години усилия, професионализъм, любов и грижа към децата. Като дългогодишен учител и директор аз знам колко много струва това на всеки един от Вас. Знам колко много години Вие сте отдали в любов и грижа за бъдещето на страната ни", каза зам.-министър Панчева. По думите ѝ именно затова тази награда е толкова важна – защото отличава не само професионализма, но и себеотрицанието на учителите.

„Разбира се, че е приятно всеки един да бъде оценен. Но аз считам, че всеки от вас вече е получил най-важното признание - то е знанията и любовта на Вашите ученици и признателността на техните родители", обърна се Таня Панчева към наградените учители и директори. Тя им пожела да продължават да вдъхновяват не само своите ученици, но и колегите си.

На церемонията началникът на Регионално управление на образованието София-град д-р Елеонора Лилова връчи наградите на РУО за принос към столичното образование.