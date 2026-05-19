София посреща официално Дара с парти на площад „Княз Александър I“

София посреща Дара с грандиозно парти на площад „Княз Александър I" след историческата победа на България на „Евровизия 2026".

Феновете могат да поздравят Дара на едно незабравимо „Bangaranga" парти в центъра на София. То започва в 18 часа.

Полицията ще осигури засилени мерки за сигурност. Достъпът до площада ще е през контролно-пропускателни пунктове.

Няма да се допускат хора във видимо неадекватно или нетрезво състояние, както и носещи огнестрелно оръжие или опасни предмети. Въвежда се и временна организация на движението в района на концерта, съобщава БНТ.

От 12 часа днес се ограничава движението на всички превозни средства в двете посоки по бул. "Цар Освободител" и улиците „Аксаков" и „Георги Бенковски".

А от 16 часа се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител", в участъка от бул. „Васил Левски" до ул. „Георги С. Раковски".