С подпис на кмета и фалшиви пълномощни са продадени стотици декари земя

Стотици декари земеделска земя са продадени с фалшиви пълномощни и с подпис и печат на кмета Милан Драганов в малко село Трънчовица в Плевенско. В малките населени места пълномощни може да се издават и кметовете.

В момента се водят дела от собствениците, а потърпевшите са десетки.

Случат стана известен миналата година и за него съобщи "Дневник". А сега темата продължава bTV.

В края на миналата година Милен Кочумов от Плевен печели две граждански дела за неправомерно продаване на земите на баща му Павел и води дела за земите на леля си. Всичко започва в началото на миналата година. Направих проверка и установих, че от близо 60 декара няма нито един на наше име, каза Милен Кочумов пред bTV. Той е поискал и експертиза от графолог, който е установил, че подписа е фалшив. Купувачите пък нямали никаква представа кой е баща му.

При мен кметът поне три пъти идва да ме моли да не подавам в полицията сигнал с предложението да ми даде друга земя и да има заменка. Това обаче са земи на други хора, защото той няма такава, разказа още той.

Отидохме в Левски и там в поземлената комисия установихме, че 15 декара от земята на баща ми е продадена през 2023 г. През това време сме получавали наем за земята и не сме се съмнявали, каза Веселка Каракашева.

Баща ми имаше 38 декара и като чух отидох да проверя и се оказа, че нямам нито един декар земя, а през това време рентата ми се носеше на ръка от кмета, каза друга потърпевша. През март започва и тя дело. Много хора са започнали дела, защото се оказа, че той е прекалил. Аз съм в стрес и оттогава не мога да спя и се разболях, каза още тя.

Един от купувачите на земя от кмета разказа, че през 2020 г. започва да изкупува лозарски масиви в района. Кметът, когато разбра, че се интересувам от тези работи започна да ми предлога земи. Първо земите на него и съпругата му, купих ги. В един момент започна да ми звъни с оферти - този продава земи, аз му казах, че сега нямам възможност, но ще дойда. Даже е имало случаи толкова спешно да е било че да пращам приятели да му занесат някакви пари, обясни той. След време му се обадили от съда. Той също е подал жалба в съда, че е измамен от кмета. Изчислява загубите си за над 12 хил. лв.