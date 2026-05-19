Монтана отново е републикански шампион по Винг Чун

Спортен клуб УШУ – Монтана спечели за 4 път купата на България по Винг Чун. Възпитаниците на треньора Асен Асенов се наложиха в националния турнир за деца и младежи, който се проведе на 17 май в спортен комплекс Царско село – София.

Принос за победата на отбора имат и отделните състезатели, които се изкачиха на почетната стълбица. Вяра Георгиева завоюва три златни медала във различни форми (бой с въображаем противник). Даниел Цветков победи в две от тях, а в дисциплината „Чам Кю" отстъпи на второ място. Самуил Благоев спечели два сребърни и един бронзов медал. Самуил Янев грабна сребро и бронз. Раден Гоцак и дебютантът Димитър Митков останаха съответно четвърти и пети на „Сю ним тао".

В контактната дисциплина „Бутащи ръце – фиксирана стъпка" Вяра Георгиева е шампион, Даниел Цветков и Самуил Янев спечелиха среброто в своите възрастови групи, а Самуил Благоев и Раден Гоцак – бронза. В „Бутащи ръце – динамична стъпка" Даниел Цветков се наложи убедително и грабна златен медал. На първо място е и Самуил Благоев. Димитър Митков и Раден Гоцак спечелиха сребърен медал.