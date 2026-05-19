20 мечки засечени на Витоша, Плана и Верила, с камери и дрон ще ги броят

Започва обход и оглед на района около хижа "Рудничар" на Витоша, където в събота беше открито тялото на млад мъж. По първоначални данни има съмнение, че смъртта може да е настъпила след нападение от мечка.

Районът е отцепен от полиция и е препоръчително туристите да избягват този маршрут. Целта на огледа е да се регистрира присъствието на различни животински видове, което ще помогне за потвърждаването или отхвърлянето на тезата, че причина за смъртта на 35-годишния мъж е мечка, съобщава БНТ.

Д-р Никола Дойкин, главен експерт "Фауна" в "Природен парк Витоша" каза следното: "Ще използваме директни методи на обход на региона, като ще поставим и камери за наблюдение, за евентуално засичане на животните, които обитават този район, а също ще бъдат използвани и дистанционни методи, като района ще бъде облитан с дрон, за да може също, ако има възможност, да се регистрират наличните видове."

От това какво се регистрира, ще зависят и мерките, които Столична община ще предприеме за осигуряване на безопасността на туристите в района. На Витоша, както и в планините Плана и Верила има регистрирана популация кафяви мечки:

По думите на д-р Никола Дойкин, главен експерт "Фауна" в "Природен парк Витоша": "Това, което може да бъде дадено като официална статистика, която се води от Изпълнителна агенция "Околна среда", е, че в този регион - Плана, Верила и Витоша се обитава от около 20 мечки. На този етап обаче са само хипотези дали нападението е от диви животно, все още не можем да кажем от какво е загинал, дали е бил нападнат реално от кафява мечка."

Дойкин даде и съвети как да се избегне среща с големия хищник:

д-р Никола Дойкин, главен експерт "Фауна" в "Природен парк Витоша": "Както на Витоша, така и в другите планини, основните правила са да не се движим сами, да се движим в група, да избягваме тъмните части на деня и нощта, когато животните са по-активни и да обявим своето присъствие в планината или да бъдем шумни, като това не означава да бъдеме прекалено шумни, но един разговор между двама човека или в групата са напълно достатъчни животните да ни чуят и да се отдалечат на безопасно разстояние, което е всъщност и тяхна цел. Те не целят да се срещат с хора."