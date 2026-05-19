Евтим Милошев: Най-вероятно домакин на "Евровизия" ще е София

Предстои да създадем необходимата организация за домакинството на "Евровизия", ще го решим в Министерския съвет. Това не е по силите само на обществения оператор. Необходимо е да се направят много неща - избор на място, организиране на певческия конкурс, финансиране, организация, свързана с ред и сигурност, маркетинг и реклама, туристическа инфраструктура. Това каза по Нова телевизия министърът на културата Евтим Милошев.

Според него е хубав знак, че Бургас, Пловдив и Варна искат домакинство. Това показва мащабът. "Най-вероятният домакин ще бъде София. Това е вътрешният ми продуцентски инстинкт, но решението предстои", каза още Евтим Милошев и припомни, че през 2015 г. бяхме домакини на детската Евровизия и имаме опит.

Голямата победа беше за таланта на Дара, големият залог обаче е домакинството следващата година и ние го получихме, това е възможност, която нашата страна няма да пропусне, категоричен беше Милошев.

С успеха на Дара, с домакинството говорим за видимост на съвременната българска култура. Никога не е имало вълна, която е тръгвала от България с такъв мащаб. Млади изпълнители носят тази вълна, каза още министърът.

Според него домакинството е платформа, която дава много възможности.

В момента се прави анализ в министерството дали е раздут щатът. Това обаче не е моята тема, коментира още министърът. Първата работа на администрацията ще е след 24 май.