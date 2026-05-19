Васил Терзиев за посрещането на Дара: Ще се получи страхотно парти

Задължителен е червеният килим тук на площада, когато с голяма публика отбелязваме посрещането на Дара, каза по БНТ кметът на София Васил Терзиев от площад "Александър Първи Батенберг", където довечера ще има грандиозно парти в чест на нашата победителка в "Евровизия". Той определи и посрещането на Дара в неделя като невероятно.

"Ще има три сцени, ще се получи страхотно парти, всичко е фокусирано върху Дара", уточни Терзиев.

И добави: Един от приоритетите за нас като град е да бъдем добри домакини. Списъкът с нещата, които трябва да направим, е изключително дълъг. Мястото е "Арена - София", тя е с размерите за "Евровизия". По думите му независимо от огромното желание метрото, което трябва да стига дотам, няма да е готово, защото пускането му трябва да е в края на годината.

"Когато сега гледаме това огромно постижение, да си помислим какво трябва да променим в нашето поведение", каза още кметът.

По bTV той обясни, че вече са задвижени редица неща по организацията.

"Във Виена домакинството струваше 37 млн. евро. Ще струва десетки милиони, едва ли ще стигнем и минем сумата на Виена, но това е свързано и инфраструктура", каза още той. И обясни, че ще се направи анализ какво трябва да се промени.