При среща с мечка не викайте и не правете резки движения

Ще се поставят фотокапани и ще има облитане с дрон на Витоша. В неделя две мечки - майка и дете убиха 35-годишен турист на Витоша.

Още днес започва обхождане на района. Възможно е обаче това да и нападение от кучета.

В планината трябва се спазват правила, защото това е дива природа - да се движим на групи и да вдигаме шум. Дори само разговор ще даде сигнал на животните, каза експертът в природен парк "Витоша" Никола Дойкин пред Би Ти Ви.

Мечките са диви животни и хранителните отпадъци от хората могат да привлекат диви животни, каза още той.

При среща с мечка е важно да не размахваме ръце и да не викаме, за да не покажем, че не сме заплаха. Трябва да сме с наведена глава и да избягваме поглед с нея. Отдалечете се бавно и спокойно. Не бягайте! Това ще накара мечката да ви възприеме като плячка, а и няма да ви помогне – мечките бягат изключително бързо.

Не изпускайте мечката от поглед, следете къде се намира, но и не се втренчвайте в очите ѝ в директен зрителен контакт. Не ѝ обръщайте гръб. Никога не заставайте между майката и нейните мечета и не се опитвайте да се приближите до тях! Вероятността за нападение се увеличава значително, ако мечката ви възприеме като заплаха за малките си, съветват от WWF.