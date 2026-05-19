Момче гърмя с газов пистолет в центъра на Павликени

Бързо производство за хулиганство е започнато в РУ – Павликени. Вчера следобед в хода на специализирана полицейска операция на тел. 112 е получен сигнал за произведени изстрели с пистолет в централната част на Павликени. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че същия ден около 16 ч. непълнолетно местно момче е произвело два изстрела с газов пистолет, който носело със себе си, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

След намесата на полицията, оръжието е иззето. По случая е образувано бързо производство под наблюдението на прокуратурата.