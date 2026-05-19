40 пожара у нас, четирима са пострадали

Общо 40 пожара са били ликвидирани през изминалото денонощие в страната, има четирима пострадали, съобщава на интернет страницата си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Вчера в 14:02 ч. е получен сигнал за пожар в магазин за хранителни и перилни продукти, който е бил загасен стри пожарни автомобила и екипи от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Пловдив. При пристигане на място екипите установяват, че горят палети на площ от около 30 кв. м., складирани до магазина. От вдишване на газове са пострадали трима граждани - двама мъже на по 39 г., както и една жена на 36 г. Те са транспортирани до УМБАЛ "Свети Георги" за преглед.

В понеделник в 21:15 ч е получен сигнал за пожар в апартамент. Той е ликвидиран с два пожарни автомобила и екипи от РДПБЗН-Ямбол. При пристигане на място екипите установяват, че пожарът е обхванал целия апартамент. Евакуирани са трима граждани от блока. Поради вдишване на газове до болнично заведение за преглед е транспортирана от екип на ЦСМП жена на 40 години.

През изминалото денонощие звената на пожарната са реагирали на 84 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 12 пожара, от които седем - в жилищни сгради, два - в промишлени сгради. Без нанесени материални щети са били 28 пожара, от които четири - в сухи треви, горска постеля и храсти, 18 - в отпадъци. Извършени са 42 спасителни дейности и помощни операции.

Получени са и две лъжливи повиквания.