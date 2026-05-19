Шофьор на лека кола загина на място при удар с камион на кръстовище в Кюстендил. В понеделник, малко след 12.00 ч., е възникнало ПТП на кръстовището, образувано от улиците „Цар Асен I" и „Цар Освободител" в Кюстендил.

Водачът на лек автомобил „Фиат" – 74-годишен мъж от с. Горна Гращица, е загубил контрол над автомобила и се е ударил в насрещно движещ се товарен автомобил „Дачия", управляван от 40-годишен мъж от Кюстендил. Водачът на лекия автомобил е починал на място. На двата автомобила са нанесени леки материални щети.

Досъдебно производство е образувано по случая, уведомен е прокурор от ОП.