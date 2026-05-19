Внесоха в съда обвинителен акт срещу мъж, хванат с над 200 хил. фалшиви евро

Окръжна прокуратура в Ловеч внесе в съда обвинителен акт срещу обвиняем за държане на голямо количество неистински евробанкноти, съобщават от прокуратурата.

В. Г. е обвинен за това, че на 10 февруари т. г. в с. Златна Панега, област Ловеч, е държал подправени парични знаци в размер на 205 350 евро, в големи количества. Неистинските евробанкноти с номинал от по 100 и по 50 евро са били установени при обиск на 51-годишния обвиняем и при последвало претърсване на два негови адреса в Златна Панега.

След разкриване на престъплението по досъдебното производство бе даден съвместен брифинг от Валентин Вълков, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ловеч, и старши комисар Дончо Манов, тогава директор на Областна дирекция на МВР в Ловеч.

При разследването бе установено, че качеството на неистинските банкноти е било достатъчно добро, за да бъдат прокарани в обращение в търговската мрежа.

В.Г. има предишни осъждания, но е реабилитиран по право. Той е с взета по досъдебното производство мярка за неотклонение „Задържане под стража". Разследването приключи само за три месеца.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.