Дара става почетен гражданин на София

Продуцентите на звездата от "Вирджиния Рекърдс" да получи почетния знак на столицата предлага председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров предлага победителката в конкурса Евровизия 2026 – Дара, да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на София", а компанията, която я продуцира „Вирджиния Рекърдс" да получи отличието „Почетен знак на Столичната община". Това съобщиха от пресцентъра на Столичния общински съвет.

"Това признание се явява напълно заслужено предвид изключителния принос на Дара и целия екип към съвременната ни култура, обогатяването на музикалния живот у нас и огромната им роля за издигането на международния престиж на столицата и страната ни. Победата на Дара е огромен шанс за нас като столица да бъдем домакини на Евровизия 2027, което съвпада и с 20-годишнината от присъединяването на България в Европейския съюз", казва председателят на СОС Цветомир Петров.

И добавя, че "това ще бъде един голям празник, за който ние като община трябва да се подготвим и да работим активно с всички институции".

"Това ще бъде и възможност за нашия град – да посрещнем десетки хиляди туристи и делегации, които ще подкрепят местния бизнес, хотелиерството и ресторантьорството. Инвестициите и модернизацията ще оставят траен отпечатък върху градската среда на София и не на последно място - милиони зрители пред екраните ще се запознаят с богатото културно-историческо наследство на нашата столица. Няма да преувелича ако кажа, че всичко това е благодарение на таланта, труда и упоритостта на Дара и именно затова най-малкото, което ние можем да направим за нея е да й се отблагодарим с това отличие", коментира Петров.

Очаква се предложенията да бъдат разгледани и приети от Столичния общински съвет на заседанието на 28 май.

За намерението Дара да бъде удостоена с най-високото отличие на София съобщи още в неделя председателят на групата на ГЕРБ - СДС в СОС Антон Хекимян.

Триумфът на Дара е исторически. Това е безапелационен успех за България и за София, който постави страната ни във фокуса на световната сцена и донесе огромна национална гордост, написа Хекимян.

И добави, че предложението за удостояването ѝ със званието „Почетен гражданин на София" ще бъде внесен единодушно от Консултативния съвет към Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие към СОС по предложение на Иван Виделов и с подкрепата на представителите на съвета Антон Хекимян, Вили Лилков, Веселин Калановски, Гергин Борисов, Ивайло Костадинов и доц. Михаил Груев, директор на държавна агенция "Архиви".

А днес Столичната община организира специално парти на площада пред храма "Св. Александър Невски", с което да отбележи историческата победа на Дара и "Бангаранга".