Експерт: Трафикът на хора продължава да бъде едно от най-тежките нарушения на човешките права

Трафикът на хора продължава да бъде едно от най-тежките нарушения на човешките права и една от най-динамично развиващите се форми на организирана престъпност в Европа. Това каза Даниела Савеклиева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБХТ) към Министерския съвет при откриването в София на международна конференция „Укрепване на системите за правосъдие: координиран европейски отговор срещу трафика на хора", организирана от комисията и Международна мисия за правосъдие (IJM).

Савеклиева отбеляза, че престъпните мрежи действат все по-гъвкаво, използват дигитални инструменти и трансгранични механизми за своята дейност.

По думите ѝ борбата с трафика на хора изисква високо ниво на координация между институции, държави и различни професионални общности. Тя акцентира, че подобни форуми като днешния са възможност за обсъждане как да се подобрят трансграничните разследвания, как да се използват технологиите в тяхната подкрепа и да се гарантира защитата и стабилната подкрепа за пострадалите.

Центърът на всички наши усилия трябва да остане човекът. Тя отчете, че ефективното наказателно преследване и защитата на пострадалите са взаимосвързани.

Мариана Тошева, директор „Операции" на IJM България, отбеляза, че трафикът на хора остава една от най-печелившите престъпни дейности в Европа, надминаван единствено от трафика на наркотици. По думите ѝ 76% от престъпните групи действат в от две до седем държави.

Трябва да премахнем фрагментацията между правоохранителните и правораздавателните органи при борбата с трафик на хора, каза още Тошева. Също така акцентира върху координираната и ефективна реакция на институциите, както и подкрепата за жертвите.