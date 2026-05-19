Мнозинството в Съдийската колегия гласува против спиране на кадруването

За днес е планиран избор на двама административни ръководители

Има вероятност обаче да не бъде постигнат кворум при избора на шеф на окръжния съд в Добрич и на районния във Варна, защото трима от кадровиците няма да участват

С шест на четири гласа Съдийската колегия отхвърли предложението да се отлоги избора на административни ръководители. То беше направено в началото на заседанието от шефката на ВКС Галина Захарова. Нейният аргумент беше да се отложат до изясняване на въпроса ще има, или няма да има мораториум върху кадровата дейност на съвета. За днес е планирано избор на шеф на Окръжен съд - Добрич и на Районен съд - Варна.

Както е известно преди дни на първо четене бяха приети три законопроекта за промяна на Закона за съдебната власт, които предлагат забрана върху кадровата дейност на съвета. Народните представители си дадоха срок от 21 дни за предложения между първо и второ четене.

Галина Захарова припомни, че съветът продължава дейността си девета година и "не може да си позволи за участва в своебразна надпревара със законодателната власт и да гледа кой кого ще изпревари".

Даниела Марчева подкрепи предложението, но само заради магистратите, които се явяват на избора, за да не бъде после той атакуван. Като съдия обаче тя била на мнение, че се изпълнява само действащ закон. Щели обаче да се поставят под съмнение достойнствата на кандидатите заради стигматизацията на ВСС. Според нея правно основание за безкрайно отлагане - нямало.

Драгомир Кояджиков обяви, че няма да подкрепи предложението. Процедурите били открити още миналата година. Освен това кандидатите за двете позиции имали голяма подкрепа от колегите си.

Вероника Имова също каза, че няма да подкрепи предложението. Имало очакван закон, но това било само очаквания. А иначе конституцията ги задължавала да изпълняват професионалните си ангажименти. Според нея щяло да има бягство от задълженията им. Тя изтъкна, че ВСС няма вина за този нетипично продължен мандат, но следвало де се съобразят с разпоредбите на конституцията и Закона за съдебната власт. Според нея законодателят трябвало да прояви разум и не тотално да ограничи техните правомощия.

За Цветинка Пашкунова кандидатите имали безспорни качества, но било разумно да се отложи избора до изясняване на обхвата на мораториума. Така щял да се предотврати риска от правна несигурност. Било и в интерес на кандидатите.

Олга Керелска също застъпи мнението, че изборът се провежда в условията на правна несигурност. Всички били наясно с направените предложения от три политически сили - да се забрани кадруването на този състав на ВСС. Тя попитала кандидатите за двете съдилища как приемат избора, съгласни ли са той да се проведе, те нямали против, но риск съществувал. Тя предположи, че внасянето на трите законопроекта, толкова бързо било в отговор на общественото напражение. Тя е на мнение, че поведението на ВСС ще се възприеме като своеобразна демонстрация. Нямало да се възприеме като бранене на независимостта на съдебната власт, защото имало случаи, в които не я били бранили.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев не се съгласи с предложението на Галина Захарова. Имало действащ закон, който им казвал какво трябва да правят. Основната дейност на съвета била кадровата. Законпроектите ограничавали около 90% от дейността на ВСС. "Причината да продължи този състав на ВСС не е във ВСС", каза той. Според него това не било демонстрация, когато се приеме новият закон, щели да го спазят, а дотогава да си изпълняват задълженията.

Вероника Имова обече обърна внимание, че ако трима или четирима не устават в избора, той се обрича на провал, защото няма да има кворум от осем души. Съдийската колегия е от 11 човека, един отсъства днес - Атанаска Дишева, така че членовете стават 10. Без трима, които казаха, че няма да участват - Захарова, Пашкунова и Керелска - остават седем, а за кворум са нужни осем.

Драгомир Кояджиков попита каква е логиката да не гледат точките за избори на двамата административни ръководители, а да обсъждат точките за повишение в ранг и дисциплинарни производства. Той обяви, че ще се оттегли от другите точки, ако отпаднат тези за административни ръководители. Боян Новански също обяви, че няма логика да участва в гледането на другите точки.

Галина Захарова добави, че изборът на административни ръководители е съвсем различен от повишение в ранг.

След гласуването кадровиците излязоха в почивка.