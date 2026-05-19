Издирват и с дрон изчезналия мъж от маданско село

Четвърти ден продължава акцията за издирване на мъж от маданското село Средногорци, който е в неизвестност от 16 май, каза за БТА кметът на селото Светлан Младенов. Полицаи, доброволци и дронове участват в търсенето на 56-годишния Силви Тахиров.

Мъжът е обявен за издирване по молба на негови близки. Той е напуснал дома си около 2:00 часа сутринта на 16 май. Камери за видео наблюдение показват, че е минал покрай училището в селото и се е отправил в посока към пътя Смолян – Мадан. Издирваният е висок около 165 см, със слабо телосложение и прошарена късо подстригана коса. По данни на близките, при напускане на дома си е бил облечен с черен анцуг с бели кантове и черни обувки, уточняват от ОД на МВР – Смолян.

Досега се обходени и претърсени всички места в Средногорци, където обичайно е ходил той, уточняват от кметството. Извършен е оглед и на местностите в околностите на селото. Днес издирването ще продължи с оглед по протежение на реката.

Всеки, който има информация за местонахождението на издирвания или го е срещал след 16 май, може да се обади на тел. 112 или в най-близкото управление на МВР, призовават от полицията.