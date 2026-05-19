Как думата бангаранга навлезе в българския език

Думата бангаранга като настроение, като поздрав, като част от нещата, които чуваме около себе си, вече влезе в речника ни не само заради песента на Дара . Не новата дума променя езика ни, а нашият език я адаптира за своите цели, към своите системи, каза в студиото на "Денят започва" по БНТ гл. ас. д-р Лилия Желева от Катедра "Български език" в "Софийския университет".

"Мисля, че вече масово хората използват тази дума. За нас, езиковедите, е изключително важно да проследим тенденците и развитието. Как езикът възприема новите думи. Всъщност много интересното е, че не новата дума променя езика ни, а нашият език я адаптира за своите цели, към своите системи. Фонетични, морфологични, лексикални и така нататък", коментира тя.

"Успехът на думата се дължи на първо място на енергията, която носи песента, която Дара изпълни така зашеметяващо. Смятам, че се добавиха и нови значения към думата, която иначе произлиза от ямайски и означава суматоха, бунт, шум и много други неща. Тоест едно буквално значение преминава вече в метафоричен план".

Според асистента в катедрата Паола Георгиева това е дума тип ономатопея, което означава дума, която е изградена на базата на звукоподражание.

"Думата Бангаранга навлиза в българския език с нейното първично значение от оригиналния език - на суматоха, на бунт. След това тя започва свой собствен живот в нашия език на базата на явлението от обективната действителност, т.е. самата песен на изпълнителката Дара и това, което тя залага като концепция, като енергия, като усещане. И на базата на това тя развива и нови значения. Времето ще покаже и обществените нагласи, и съответно употребата на носителите на езика ще покаже с какво значение ще остане, колко време ще остане в езика, ще влезе ли в речниците и дали би могла да стане и дума на годината", добави тя.

Думата заживява свой собствен живот в българския език. В най-вече интернет пространството се наблюдават редица примери за производни думи от тази произвеждаща основа.

Гл. ас. д-р Лилия Желева от Катедрата "Български език" дава пример: "Например, глаголи, като веднага имаме свършен и несвършен вид. А в несвършения дори има няколко варианта. Бангарангим, например. Отиваме да бангарангим. Или той-тя бангарангва. Ще видим коя форма би могла да се запази. А свършения вид също е много интересен. Дара избангаранги конкурса. В различни времена вече се среща. Бангарангясъх срещнах тези дни. Възвратни глаголи - той се бангаранчи. Прилагателни имена, наречия. Съществително са изключително интересни, там, струва ми се, сме най-изобретателни. Като вършител на действието срещнах бангаранга. Бангарангец. Вече в множествено числа. Бангаранговци. Бангарангец, бангарангци. Бангарангиня, което препраща към княгиня. А прилагателни можете ли да ни кажете? Храната е малко бангаранга, или бангарангнат съм, което видях, че го предават като весело подпийнал съм.Последният ми пример, който много ми хареса, е в обяви за осиновяване на животни, на кучета. Едно малко бангарангче търси дом и търсим неговия бангаранга човек."

Интересно ще бъде да проследим и живота на думата, допълни Паола Георгиева. Предполагаме, че ще бъде в ядрото поне още една година до следващата "Евровизия", каза още тя.