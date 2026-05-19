Майката на убития в Пловдив Недялко: 4 г. сме в омагьосан кръг от смешни адвокатски искания

4 г. след смъртта на сина ми ние сме отново на първа инстанция, нямаме присъда. Постоянно има адвокатски трикове, които бавят заседанията и се въртим в един омагьосан кръг, от който не знам дали има излизане.

Това заяви майката на загиналия в Пловдив 20-годишен моторист Недялко Лиляна Бакалска преди поредното заседание по делото за смъртта му.

Жената заяви, че всеки път се надява агонията да преживява отново и отново катастрофата на сина си, да приключи.

"Но виждаме, че действителността е съвсем различна. Бавното тромаво дело, исканията постоянните на адвоката на подсъдимия, които са смешни на моменти, са уважавани от съда, може би така трябва, не знам. Не знам на какво да се надявам вече", каза тя. Почернената майка е обезверена и се притеснява, че днес за пореден път делото ще бъде отложено, а не приключено.

Катастрофата стана на 5 май 2022 г. Недялко карал по бул. "Шести септември" към Гребната база, когато след прелеза бил ударен от движещия се без предимство по бул. "Копривщица" лек автомобил. Шофьорът на колата вече веднъж получи условна присъда, но процесът беше върнат за повторно разглеждане на първа инстанция заради допуснати грешки. Подсъдимият Иван Иванов твърди, че мотористът се движил прекалено бързо и се ударил в него, но експертизата по делото не подкрепя тази версия. Според обвинението автомобилът не спрял на знак стоп и станал причина за катастрофата.

"Искам да попитам съдебната система, общественото и всички по високите етажи на властта - толкова ли струва човешкият живот. Толкова ли струва животът на децата ни? Една условна присъда. Това продължава, това е тенденция", каза Лиляна Бакалска. Тя настоя за промени, които да доведат до бързи и ефективни присъди за убийците на пътя. За нея е безумие "ясни" дела да се точат с години. "Нашата болка, скръб, е огромна и всеки път в залата да преживяваш отново и отново катастрофата, да виждаш наглостта в очите на подсъдимия, който не изпитва грам съжаление и разкаяние, който продължава да твърди, че е невинен. Това нещо убива. Ние сме съсипани. Аз имам чувството, че правата са само на убийците, на подсъдимите, които са извършили престъплението. А ние нямаме права", заяви майката на Недялко.

В протеста този път, освен близки и приятели на загиналия младеж, се включиха и от сдружение "Ангели на пътя". Те също настояха делото вече да стигне до своя край и отговорният за смъртта на Недялко да получи присъда. "Не може 4 г и отново първа инстанция, родителите да слушат как им е умряло детето. Искаме бързо правосъдие и хватките с адвокатите да спрат", каза председателката Петя Иванова. Тя призова новото правителство да намери решение на проблема с увеличаващата се смъртност на пътя. Поиска също закон за вещите лица и още лаборатории, за да не стоят невинни хора без книжка.