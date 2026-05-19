Във Видин задържаха 42-годишен мъж, издирван в Шенгенската информационна система

Служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност" към Областната дирекция на МВР във Видин са задържали 42-годишен мъж от град Дунавци, обявен за издирване в Шенгенската информационна система, съобщиха от полицията.

Мъжът е бил издирван в изпълнение на Европейска заповед за арест, издадена по искане на властите в Гърция. Задържаният е приведен в полицейския арест за срок до 24 часа.

За случая е уведомена Окръжна прокуратура – Видин.

Преди седмица издирван с европейска заповед за арест 57-годишен мъж бе установен и задържан в Разград. Мъжът, с адрес в кубратското село Беловец, е бил обявен за издирване в Шенгенската информационна система от Кралство Белгия за участие в организирана престъпна група, извършвала измами и фалшифициране на документи.