Мъж се барикадира и завари вратата на дома си, заплаши да убие майка си

Ненко Станев

Полиция СНИМКА: 24 часа

45-годишен се барикадира в къщата си в чернооченското село Вождово с възрастната си майка и заплаши да я убие.

Два часа е продължила операцията по обезвреждането на похитителя , а в нея са се включили 14 полицая и трима пожарникари. Наложило се металната врата на дома да бъде рязана с флекс, защото собственикът на жилището я бил заварил от вътрешната страна. Когато полицаите влезли в помещението мъжът ги посрещнал с нож и с чук. Полицаите обаче успели да го озаптят.

До операцията се стигнало след като близък на семейството подал сигнал на спешния телефон 112. Изпратените на място служители разбрали, че е невъзможно да се преговаря с мъжа и затова било решено да бъде проникнато в къщата.

Възрастната жена била открита изолирана в стая и е била прегледана от медици след обезвреждането на сина й. Той е бил откаран за медицински преглед. Според жители на село Вождово мъжът е с тежки психически проблеми и вече е настанен в психиатричната болница в Кърджали.

