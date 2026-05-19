Заловиха спортни стоки менте в магазин в Добрич

Дияна Райнова

Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Заловиха спортни стоки менте в магазин в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 18 май, около 11:50 часа е извършена проверка на търговски обект в Добрич. В хода на проверката са установени и иззети общо 975 артикула спортни стоки, носещи логото на световно известни марки. Те са се продавали без съгласието на притежателя на изключителното право. По случая е образувано досъдебно производство.

Вече повече от месец от полицията съобщават за заловени спортни стоки-менте в магазини в Добрич, Албена, Балчик и др.Иззетите стоки от търговски обект са между 500 и 1000.броя. Случаите са повече от пет.

