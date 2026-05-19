Прокуратурата протестира оправдателната присъда на лидера на движение "Русофили"

Николай Малинов

Прокуратурата ще протестира оправдателната присъда на лидера на движение "Русофили" Николай Малинов, съобщиха от държавното обвинение. Тя беше прочетена в петък.

СГП счита постановената присъда за неправилна, което налага нейната отмяна. Според прокурорите били неясни правните съображения за постановяване на оправдатването на Малинов. След изготвяне на съдебните мотиви, ще бъдат изложени и конкретни аргументи срещу протестирания съдебен акт, обясниха от държавното обвинение. 

Малинов беше обвинен за шпионство в полза на Русия и за разгласяване на класифицирана информация, представляваща държавна тайна. 

Първоначално той беше задържан, но впоследствие освободен срещу 50 000 лева гаранция и му беше забранено да напуска страната. С какви мотиви той е оправдан ще стане ясно след публикуване им от Софийския градски съд.

