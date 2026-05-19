Сафридът събра въдичарите в Поморие, радват се на богат улов (Снимки, видео)

Пасажи със сафрид събират десетки въдичари в Поморие през последните дни. От ранни зори до късно вечер кеят в Стария град и мостикът се изпълват с хора – мъже, жени, дори деца, които хвърлят въдици и с усмивка прибират улова си.

Макар и дребен, сафридът тази пролет е в изобилие и почти всеки си тръгва с пълна кофичка. Така любителите рибари съчетават приятните часове край морето с удоволствието да се приберат у дома с прясна риба за вечеря.

Оживление има и по рибните пазари в Бургас, където килограм сафрид се продава за около 5 евро. Вкусната черноморска риба е сред най-търсените в момента – идеална е както за тиган, така и за скаричка, разказва търговка от пазар „Велека" в Бургас.