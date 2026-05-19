Криминално проявени пребиха възрастен мъж в пловдивското село Трилистник

Двама мъже пребиха възрастен жител на пловдивското село Трилистник. Около 16 ч. вчера екип на РУ-Труд реагирал на сигнал от телефон 112 за пострадал в резултат на получени удари. Той е настанен в болница за наблюдение без опасност за живота. При предприетите незабавни оперативни и издирвателни действия още същия ден били задържани нападателите – криминално проявени мъже на 20 и 35 години. Работата по изясняване на случая продължава в рамките на започнатото досъдебно производство.