21-годишен ограби връстник в село Йоаким Груево край Пловдив

Извършители на грабеж и кражба са задържани от служители на РУ-Стамболийски. Вчера в полицейския арест попаднал 21-годишен младеж, непосредствено след като сутринта отнел насила дребна парична сума от свой връстник в Йоаким Груево. Същата 24-часова мярка е взета и спрямо 47-годишен криминално проявен и осъждан мъж, заподозрян за кражба на инструменти и други вещи от частен имот в Ново село. Предстои материалите по образуваните досъдебни производства да бъдат внесени в прокуратурата.