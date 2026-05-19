Олимпийци на Математическата гимназия в Пловдив направиха първа копка на новата сграда (Снимки, видео)

Срокът за изпълнение е 2 години, осигурени са пари само за старта, тепърва ще се търсят останалите

Победители в олимпиади от първия и последния випуск на Математическата гимназия в Пловдив направиха символичната първа копка на строежа на новата сграда на училището.

Това са зрелостниците Димана Праматарова, Велислав Джелепов и Александър Пендов от 10 клас заедно с доц. Асен Рахнев от първите възпитаници, всички те имат много медали от математически състезания. На събитието присъстваха кметът Костадин Димитров, заместникът му Владимир Темелков, областният управител Георги Янев, бившият просветен министър Красимир Вълчев и началникът на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова.

За проекта има осигурено финансиране в размер на 7,5 млн. лева по програмата на просветното министерство на образованието и ще се намира в район "Тракия" зад хотел SPS.

Събитието започна с водосвет, отслужен от отец Петър, а след първата копка думата взе новият областен управител на Пловдив Георги Янев. "Проектът е плод на дългогодишна работа, която безусловно заслужава подкрепа. Ролята на държавата е именно да подкрепя такива инициативи. Искрено се надявам Община Пловдив да завърши този проект", каза той.

Бившият просветен министър Красимир Вълчев заяви, че според него най-важни са математическите професии и затова тази сграда е толкова важна.

"Смятам, че в сферата на образованието най-хубавият подарък, който Пловдив може да получи, е това училище. Надявам се на подкрепа от държавата – без нея този проект няма да се случи. Трябва не просто да говорим за демография, а да строим детски градини и училища", каза зам.-кметът по образованието Владимир Темелков. Костадин Димитров уточни, че срокът за изпълнението на проекта е 700 дни и че към момента се търси финансиране отвсякъде. "Разполагаме с достатъчно средства, за да започнем проекта, а за следващите етапи ще търсим допълнителна подкрепа", уточни той.

На събитието беше и съпругата на покойния емблематичен директор на гимназията Кирчо Атанасов - Христина.

"Сградата представлява сърце (учебните корпуси), лице (администрация и библиотеки), мостове (три топли връзки), зона за хранене и за спорт, вътрешен двор с атриум, площадно пространство, парк, 340 места за велосипеди и два паркинга за общо 140 автомобила", обясни нейният проектант арх. Тодор Абаджиев. Образно ще наподобява птица с криле.

Строителството ще е на 4 етапа, като първият предвижда учебен корпус с административна част. Вторият ще се прави на следващия етап, третият – хранителна зона, а четвъртият – професионална зала с 600 седящи места.

По предварителни прогнози цялата стойност се изчислява на над 15 милиона евро. Тези пари тепърва ще се търсят.