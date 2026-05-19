Иззеха автомобила на дрогиран шофьор в Добрич

Иззеха автомобила на дрогиран шофьор, пиян водач е задържан в Добричко, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 19 май в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Тойота", управляван от 43-годишен мъж. При извършената проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 2,44 промила. На 18 май, около 14 часа в град Шабла при проверка на лек автомобил „Ауди", управляван от 22-годишен мъж, тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества отчита положителен резултат за метаамфетамин. Превозното средство е иззето по надлежния ред.

Водачите са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.