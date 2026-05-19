Терзиев: София посреща Дара с 60-метров червен килим

С 60-метров червен килим София ще посрещне победителя в Евровизия 2026 Дара.

„Червеният килим е задължителен, за да отпразнуваме подобаващо вече с много по-широка публика нейното постижение", заяви столичният кмет Васил Терзиев.

Столицата посреща младата звезда с празнична програма, която ще превърне центъра на града в сцена на музика, енергия и споделена гордост. Събитието е организирано от Столична община и Българската национална телевизия и ще събере хиляди жители и гости на София.

Васил Терзиев подчерта, че подобни моменти са не само празник, а отношение към таланта и усилието. По думите му градът има амбицията да реагира бързо и достойно при големи културни поводи и да ги превръща в общо преживяване. „Трудно е, но ние се стремим да вдигаме нивото в това отношение и да можем да реагираме бързо на подобни събития", посочи той.

Кметът определи организацията като част от по-голямата визия за София като уверен европейски град, способен да бъде домакин на събития от световна величина. В този контекст той коментира и възможното домакинство на Евровизия 2027 с оптимизъм: „Не само, че София ще бъде готова, а и ще се справи чудесно."

Терзиев допълни, че вече се обсъждат ключови елементи от подготовката - от залата домакин до логистиката за делегации и журналисти като част от цялостната готовност на столицата.

В заключение той отправи послание за повече единство около културните успехи и по-силна подкрепа към артистите по целия им път - не само в момента на триумф, а и в моментите, когато той се изгражда.

"Аз вярвам, че ние като народ можем да постигнем неща, които дори не подозираме, ако се обединим, ако работим заедно, ако гледаме дългосрочно. Така че се надявам все по-често да го правим и тези успехи да ни мотивират да бъдем по-добри, много по-амбициозни и да разбираме, че заедно можем да постигнем чудеса," коментира Терзиев.