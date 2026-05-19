Пеканов: Няма да допуснем поскъпване на водата тази година

Атанас Пеканов

Вицепремиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов заяви пред журналисти, че правителството няма да позволи поскъпване на цената на водата през тази година, дори европейското законодателство да го изисква:

"Има изисквания по отношение на консолидацията на ВиК сектора. Там търсим варианти, при които тези дружества на общинско ниво, които са рентабилни и се справят добре, да не подлежат на тази императивна консолидация. Моята позиция, която вече е комуникирана към Европейската комисия, е, че при висока инфлация, изключително висока инфлация, няма да позволим през тази година да има покачване на цената на водата, дори европейското законодателство да го изисква".

По Плана за възстановяване и устойчивост вече се реализират проекти за възобновяеми енергийни източници, съхранение на енергия и модернизация на енергийната система, каза още Пеканов.

Той подчерта, че България ще търси по-активна политика на европейско ниво в сферата на енергетиката, като основни приоритети ще бъдат конкурентоспособността на индустрията и енергийната сигурност, съобщи БНР.

