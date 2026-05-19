Скъсало се въже на ел. стълб рани работник в село Понор

Около 11:40 часа на 18 май в Районното управление – Костинброд е получен сигнал за трудова злополука по време на ремонтни дейности по електропреносната мрежа в село Понор, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

По първоначални данни служител е пострадал, след като се е скъсало обтягащо метално въже на електрически стълб и го е наранило. Мъжът е настанен за лечение с разкъсно-контузна рана на главата, като няма опасност за живота му.

На място е извършен оглед в присъствието на представител на Инспекцията по труда. По случая е образувано досъдебно производство.