Русенски таланти ще озарят сцената на тазгодишната церемония „Награда Русе"

Броени дни остават до официалната церемония по връчването на наградите „Русе" и „Млад творец", която ще се състои на 21 май /четвъртък/ от 18 ч. в Доходното здание. По традиция ще бъдат отличени личностите и колективите с най-значимите постижения в сферите на културата, изкуството, науката и образованието в Русе за последната година. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В церемонията главни действащи лица ще бъдат изявени русенски артисти и млади таланти на града. В празничната програма ще се включат хорът на Държавна опера – Русе с хормайстор Стелияна Димитрова-Хернани, балет „Инфанти" с ръководител Снежана Байчева при НЧ „Захари Стоянов-1937" и Танцово студио „Фрийдъм" с ръководители Анита и Алекс Асенови. Националното училище по изкуствата „Професор Веселин Стоянов" ще бъде представено от специалност „Класически танц" и съвместен инструментален ансамбъл от ученици и учители. Към тях се присъединяват и Жана Желева, Вероника Илиева, Преслав Цанев и Детелина Димова. В събитието ще участват още Матея Панайотова от Работилничка за театър „Мармалад" и Марина Петрова от Вокална група „Слънце" с ръководител д-р Наталия Константинова при Общинския детски център за култура и изкуство.

Сценографията на церемонията е на директора на Художествената галерия Еслица Попова, а видеореализацията е на Продуцентска компания „Персей".

Община Русе кани всички граждани да подкрепят талантите на място при вход свободен.

За да осигури свободен достъп за зрители от страната и чужбина, Община Русе ще излъчва церемонията в реално време, като директният стрийминг ще бъде достъпен в YouTube канала „Култура Русе".