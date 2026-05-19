Откриха мъртъв изчезналия преди четири дни мъж край Мадан

Открит е мъртъв издирваният 56-годишен Силви Тахиров от маданското село Средногорци, който беше в неизвестност от 16 май.

Малко преди 11:00 часа днес мъжът е бил открит в близост до коритото на река Арда край селото, в района на мотоболното игрище.

Мъжът беше обявен за издирване по молба на негови близки, след като е напуснал дома си около 2:00 часа през нощта на 16 май. Камери за видеонаблюдение са заснели как той преминава покрай училището в селото и се насочва към пътя Смолян – Мадан.

В рамките на издирването са били претърсени всички места в селото и околните местности, които той е посещавал. Районът около реката е бил обстойно проверяван в продължение на няколко дни.

От полицията в Смолян са извършили оглед на мястото на откриването. По случая се изясняват причините за смъртта, като към момента няма официална информация за насилствена такава.