Подсъдимият за смъртта на Недялко от Пловдив: Едва ли такъв инцидент щеше да ме чака 30 години

Близките на 20-годишният моторист поискаха максимална присъда за шофьора, защитата - да бъде оправдан

Прокуратурата настоя за 4 г. затвор и 7 г. без книжка

Ако бях човек, който не спазва правилата за движение, едва ли такъв инцидент щеше да ме чака 30 г.

Това заяви подсъдимият за смъртта а 20-годишния моторист Недялко Бакалски Иван Иванов пред Окръжния съд в Пловдив. Мъжът използва възможността си да даде обяснения последен, за да покаже отново, че не се чувства виновен за фаталната катастрофа.

"Имам навика да се вманиачавам в търсенето на истината. Ако не я намеря и аз, и семейството ми, няма да намерим покой. Всички ме убеждаваха, че най-лесно е просто да призная, но няма как да го направя", каза той пред магистратите. Мъжът отново заяви, че не помни дали е спрял на стопа преди кръстовището между бул. "Копривщица" и "Шести септември" или се е движил с ниска скорост, но според него от разпитите на свидетелите ставало ясно, че го е направил. Той прекара дълго време в критики към събраните доказателства и изготвените експертизи по делото, след което поиска "справедлива присъда".

Катастрофата, за която Иван Иванов е предаден на съд, стана на 5 май 2022 г. Шофьорът веднъж беше признат за виновен и получи условна присъда, но тя беше отменена на втора инстанция заради нарушения. Днес адвокатът му Георги Сидеров представи нови снимки на автомобила на Иванов, които бяха приети като доказателства, но съдът отказа да назначи нова експертиза за тях и се пристъпи към финалната фаза на процеса.

Според прокурор Галина Андреева в хода на производството категорично се е доказало обвинението, повдигнато на Иван Иванов. "На 5 май 2022 г. действително е настъпило пътнотранспортно произшествие, което според държавното обвинение се дължи единствено и само на подсъдимия. Той сам пред вас заяви, че не помни дали е спрял на знак стоп, който принципно никой не спазвал. Че вниманието му е било насочено към находящата се след края на кръстовището пешеходна пътека и че според него той няма каквато и да било вина за случилото се", каза тя. Прокурорката обърна внимание на показанията на свидетели, според които автомобилът категорично не спрял на знака стоп.

"Не е спрял нито там, нито на линията на видимостта след него, нито при навлизане в лентата за движение на пострадалия. Фактът, че не е спрял, сочи на това, че той не е навлязъл в кръстовището със скорост, равна на нула. Свидетелските показания пък също водят до извод, че спиране не е имало. Вероятно е намалил скоростта си и се е огледал, но след това е насочил вниманието си другаде и не се е огледал повторно", каза прокурор Андреева. И отсече, че макар подсъдимият да е бил убеден, че постъпва правилно, той не е спазил Закона за движение по пътищата. По думите ѝ Иванов е имал три възможности да спре и да предотврати катастрофата, но така и не го е направил.

Обвинителката припомни, че според експертизата, ако мотористът се е движил с 50 км/ч., а колата - с от 0 до 8 км/ч., Недялко би имал възможност да реагира. По думите ѝ обаче показанията на свидетелите категорично отхвърлят такава възможност за автомобила на Иван Иванов. "Единственият от изброените от вещите лица като възможно механизми е този, при който подсъдимият е навлязъл в кръстовището в момент, в който това не е било безопасно за водачът на мотоциклет и в който Бакалски не е могъл да стори нищо, за да предотврати настъпването на ПТП", каза прокурор Андреева.

Тя настоя присъдата да бъде определена при баланс на смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. От една страна той е с чисто съдебно минало, а от друга - той е склонен да не зачита правила, ако се различават с неговата гледна точка. "Трябва да му бъде наложена такава санкция, че да разбере, че правилата за поведение са за всички", заяви прокурор Андреева и поиска от съда 4 г. затвор за Иванов, а книжката Ку да бъде отнета за 7 г.

Адвокат Илия Тодоров също посочи, че по делото няма никакви данни за спиране от Иван Иванов. "Според вещите лица в абсолютно всеки случай в който не е стигнал до спряло положение не просто категорично е станал причина за настъпване на пътнотранспортното произшествие, но и пострадалият Недялко Бакалски не е имал никаква възможност да го предотврати", каза и представителят на близките на моториста. Колежката му Галина Дойчева пък изтъкна, че по делото са изготвени 4 експертизи, които категорично посочват скоростта на мотора като 50 км/ч. Според нея би било невъзможно лекият автомобил да премине 3 ленти за движение и да настъпи катастрофата, ако беше спрял на стопа. Адвокат Дойчева беше категорична, че експертиза не е открила никакви наранявания по тялото на Недялко, освен черепно-мозъчната травма, причинена от удара на главата му в колата. Той се движил с разрешената от закона скорост, карал е регистриран мотор и е бил с пълна екипировка. "Няма никакво съпричиняване от страна на Недялко", заяви адвокатката. Тя и колегата ѝ поискаха максимална присъда за Иван Иванов.

"Аз загубих сина си преди 4 г. и животът за нас свърши. Но искам да ви кажа, че 4 г. тук в тази зала, в 17 заседания, чух и видях такива неща, които продължават да ни сриват и да ни обезверяват", каза майката на Недялко Лиляна Бакалска. Жената отново обвини Иванов, че не поема отговорност за случилото се и че след инцидента вместо да види как е сина ѝ, е питал кой ще му плати щетите по колата. Тя припомни, че в предходно заседание подсъдимият каза как е ходил в болницата, за да научи какво е състоянието на Недялко. "Това е абсолютна лъжа. Този човек никога не се е свързвал с нас", каза почернената майка. Според нея в случая няма смекчаващи вината обстоятелства. "Иванов се опитва да изкара сина ми виновен без вина. Днес той няма глас, моля ви, бъдете вие неговия глас", заяви Бакалска. И също поиска максимално наказание.

Адвокат Георги Сидеров отрече клиентът му да опитва да обвини друг за катастрофата. "Неговата идея беше да бъде установена истината - какво се е случило там", каза защитникът. И заяви, че според него не са били събрани достатъчно доказателства, за да се установят безспорно всички факти и обстоятелства около произшествието. И контрира представителите на държавното и частното обвинение, като посочи, че няма достатъчно данни, за да е напълно ясно дали Иван Иванов е спрял или не. Сидеров цитира свидетели, които или не са видели, или признават, че колата е била на стоп.

За защитата фундаментален въпрос в случая е каква е скоростта на мотора. Адвокатът на Иван Иванов посочи още, че в експертизата мотористът е бил нарисуван седнал, а по делото имало доказателства, че Недялко е бил прав. "Съответно ъгълът, по който е излетял, е бил различен", каза Георги Сидеров. И обвини вещото лице, че отказва да обясни как е изчислил ъгъла, който пък имал отношение към скоростта на мотора. Защитникът прекара дълго време в критики към експертизата и поиска оправдателна присъда за клиента си. Той цитира наказателно-процесуалния кодекс, според който когато няма безспорно доказателства, няма как човек да бъде признат за виновен.

Съдебният състав изслуша страните и обяви половинчасова почивка, за да определи присъдата.