В Русе откриха международния форум „Болонският процес в Дунавския регион – Ректорски диалог за политики"

Днес в Русенския университет „Ангел Кънчев" започна международният форум „Болонският процес в Дунавския регион – Ректорски диалог за политики", организиран от Министерството на образованието и науката в рамките на Българското председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Официално начало на инициативата дадоха кметът Пенчо Милков и заместник-министърът на образованието и науката акад. проф. Николай Витанов. Събитието събира представители на академичната общност, европейски институции и експерти в областта на висшето образование от България, Румъния, Германия, Австрия, Босна и Херцеговина, Украйна и Косово. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Русе винаги е бил естествен мост – между държави, култури и идеи. Неслучайно именно тук се провежда този диалог за бъдещето на висшето образование в Дунавския регион. Убеден съм, че инициативата „Лаборатория за Болонския процес – България" ще даде нова енергия за модернизацията на висшето образование и ще създаде още по-силни връзки между университетите, институциите и обществото", обърна се кметът към присъстващите. Той изказа специална благодарност към ректора на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова и почетния ректор акад. Христо Белоев за последователните усилия в утвърждаването на висшето училище като водещ образователен и научен център с международен авторитет и активна роля в развитието на европейското академично сътрудничество.

Домакин и съорганизатор на международния форум е Русенският университет „Ангел Кънчев". Във фокуса на дискусиите са основните ангажименти по Болонския процес – квалификационни рамки, осигуряване на качеството, академично признаване и социално измерение. Програмата е структурирана така, че да проследи връзката между европейските политики, националните приоритети и институционалните практики във висшето образование.

В съпътстващата културна програма на международния форум за днес е предвиден от 19 ч. в зала „Филхармония" камерен концерт „Моцарт на свещи" с участието на органистката Благовеста Ангелова и струнен квартет от оркестъра на Държавна опера – Русе.

Утре събитията продължават с Националната среща за стартиране на „Лаборатория за Болонския процес – България" (BPLab) – нов стратегически инструмент на Министерството на образованието и науката за развитие на политиките във висшето образование.

Проектът цели ускоряване на реформите в сектора чрез иновативен подход за системни иновации, насочен към подобряване на качеството, прозрачността и международното признаване на българското висше образование.

Организацията на форума се осъществява със съдействието на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Секретариата на Европейското пространство за висше образование в Букурещ, Дунавската ректорска конференция във Виена, Държавна опера Русе и Европейския център за култура – Русе.

Болонският процес е мащабна европейска реформа, стартирала през 1999 г., която цели стандартизиране и хармонизиране на висшето образование. Той улеснява академичната мобилност и гарантира, че дипломите са лесно разбираеми, съпоставими и признати във всички държави членки.