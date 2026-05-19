Полицията със засилени мерки за безопасни абитуриентски балове

Засилен контрол, полицейско присъствие, превенция и глоби при нарушения - от „Пътна полиция" обявиха мерките за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове 2026 г.

"Защо обръщаме такова внимание на тези хора? Данните всяка година по отношение на катастрофите с такива водачи са тревожни. За 2025 г. са настъпили 883 катастрофи с ранени и загинали участници, в които са участвали нови водачи, това са млади хора със стаж до 2 години. Това е около 13% от всички пътнотранспортни произшествия на територията на страната. Данните са много притеснителни. В тези 883 тежки пътнотранспортни произшествия са участвали 916 души със стаж до 2 години. Само 180 от тях нямат констатирани нарушения. 608 от тях са с 2 или повече нарушения, като има и рекордьор, който в рамките на по-малко от 2 години е допуснал 61 нарушения", обясни гл. инсп. Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция" към Главна дирекция „Национална полиция" на брифинг за предприетите мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове.

По думите му тези данни говоряг както за толериране на нарушенията, така и за слабо възпитание в семейната среда, според него липсва личният пример, който се дава.

"Нашата работа започна преди седмици. Проведохме беседи с подрастващи, ученици от последните класове и водачи, които тепърва придобиват правоспособност за управление на МПС. Наблягаме на превенцията сред тези млади хора и групи от участници в движението по пътищата", посочи още той.

МВР ще продължи с превантивните действия.

„Не допускаме по никакъв начин излизане на абитуриенти извън автомобила – през прозорци, шибидаси; ще се следи за поставянето на колани. Настроението доста ескалира на тези тържества, ще внимаваме да е в нормални граници. Екипите на полицията са достатъчно, за да обезпечат всички училища, които ще имат тържества", каза Близнаков