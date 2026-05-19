Предсрочните кметски избори в Полски Тръмбеш ще бъдат на 18 октомври

В Полски Тръмбеш ще избират кмет наесен Снимка: Снимка: Официален сайт на общината

Президентът на Република България Илияна Йотова издаде указ за насрочване на частични избори за кмет на община Полски Тръмбеш. Жителите ще избират нов кмет на 18 октомври, съобщиха от общинската администрация.

Указ №155 за насрочване на частичния избор за кмет бе обнародван в „Държавен вестник" на 19 май. Той е издаден на 13 май на основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс. Предстои Централната избирателна комисия да приеме хронограма за провеждането на частичните местни избори. Общинската избирателна комисия (ОИК) в Полски Тръмбеш ще започне работа в началото на септември. Срокът за регистрация на кандидатите в ОИК е 25 дни преди изборния ден.

Предсрочните избори за общински кмет на Полски Тръмбеш са заради предсрочното прекратяване на шестия мандат на кмета Георги Чакъров, който сега е депутат от политическа партия „Прогресивна България" и участва в парламентарната комисия по бюджет и финанси. Той е третият депутат от Полски Тръмбеш от зората на демокрацията след Силвия Трифонова и Валентина Димова, допълниха от общината.

БТА припомна, че временно изпълняващ длъжността кмет на община Полски Тръмбеш, до изборите на 18 октомври, е Росен Русанов, който бе заместник-кмет.

