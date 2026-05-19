Змия предизвика суматоха на пазара в Хасково

Смок мишкар

Пъстър едър смок предизвика суматоха на централния зеленчуков пазар в Хасково днес преди обяд.

Змията се появила край една от масите и се скрила в отводнителна шахта. Жена подала сигнал на спешния телефон 112, а пожарникарите пристигнаха скоро след това. Повикан бе и херпеторог от терариума в с. Минерални бани, съобщиха от БНТ. 

Наложи се пожарникарите да премахнат решетка на шахтата, след това херпетологът Георги Русев улови без проблем стресираното и безобидно влечуго. Русев обясни, че то не е опасно и ще бъде пуснато на свобода далеч от града.

Смокът се храни с мишки и е полезен, каза още Русев.

Как змията е попаднала в центъра на града не е ясно.

