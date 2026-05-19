Окончателно: Двойният убиец Рагевски остава в затвора до живот, без право на замяна

Двойният убиец Станимир Рагевски, ликвидирал и разфасовал брокерката Теодора Бахлова и Юмер Мехмед, остава до живот в затвора и без право на замяна.

Това реши Върховният касационен съд, оставяйки в сила най-тежкото наказание, наложено от Окръжния и потвърдено от Апелативния съд в Бургас. Решението на върховната съдебна инстанция е окончателно.

И двете жертви на Рагевски за застреляни с един и същ пистолет, открит по време на разследването.

Брокерката Теодора, бивша бизнес партньорка на Рагевски, е застреляна на 29 октомври 2020 година в апартамент в Бургас. След това тялото й е било разчленено и напъхано в бидони с киселина. По-късно част от останките й са заровени в Бургаските гробища, а други са изхвърлени в градската канализация.

Първоначално бизнес дамата бе обявена за издирване и мина близо година преди да стане ясно, че е убита. Случаят се разплете едва след намирането на втората жертва на Рагевски.

На 4 август 2021 г. Рагевски ликвидира Юмер - млад мъж, когото е използвал като момче за всичко в бизнеса си. Той е застрелян в друг апартамент и отново разчленен. Част от човешките останки са открити в тръстиките на едно от езерата край Бургас.

По време на цялото разследване и по време на съдебния процес Рагевски не се призна за виновен и не разкри подробности около извършените брутални убийства.

Като мотив за ликвидирането на брокерката Теодора Бахлова разследващи приемат финансов спор между двамата за апетитни морски имоти. В случая с младия Юмер се предполага ,че той е бил замесен в прикриването на убийството на Бахлова и е започнал да изнудва Рагевски за пари.