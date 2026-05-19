Денков: Дори Борисов и Пеевски не са опитвали да ограничат така правата на опозицията

Дори Борисов и Пеевски не са се опитвали да ограничат правата на опозицията по такъв начин. Това каза на брифинг в парламента председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" Николай Денков.

"В първия работен ден на това Народно събрание г-н Кутев каза, че ще възстанови парламентаризма, както "Прогресивна България" го разбира. Снощи, с предложенията на "Прогресивна България", разбрахме за какво става дума", заяви той във връзка с предложените от управляващите промени в правилника на Народното събрание.

Обобщено – премахва се възможността опозицията да получи достъп до информацията от държавните органи, министерствата и от местната власт. Второ, премахва се задължението на министрите и другите длъжностни лица да се отчитат пред Народното събрание. И трето, създава се монопол на председателя на народното събрание да определя дневния ред както в комисиите, така и в пленарна зала. С други думи, премахва се възможността опозицията да може да вкарва свои точки в дневния ред, заяви Денков.

Убеден съм, че колегите не разбират част от предложенията, които правят. Това да забраниш една от най-използваните форми на парламентарен контрол, да забраниш народен представител да получава достъп до документи и информация от всякакви институции, в това число и от местната власт, не работи, включително и за тях. Те в момента нямат представители в местната власт и ще им бъде изключително полезно и необходимо да получат информацията, а единственият начин да я получат, е именно по този ред, добави депутатът от "Продължаваме промяната" Стою Стоев.

Отделно от това, защо се премахва санкцията, която има в момента, спрямо министри, които не отговарят на парламентарни въпроси? В момента, ако един министър не отговори на парламентарен въпрос, той трябва в 10-дневен срок да се яви в Народното събрание и да обясни защо не е отговорил на парламентарен въпрос. До този момент никога министър не си е позволявал подобно нещо именно от страх, че ще трябва да се обяснява защо не е спазил висшето конституционно право на парламента – парламентарния контрол. С махането на тази санкция се отнема възможността министрите да отговарят на парламентарни въпроси и по този начин да няма никакви последствия за тях. Трето, станалата печално известна 27-секундна комисия от миналото Народно събрание, вече на 30-тата секунда това нещо може да бъде в пленарна зала. Това абсолютно не работи за едно мнозинство. Гражданите въобще няма да знаят по какъв дневен ред работи парламентът. Това ли е връщането на парламентаризма или всъщност това е началото на края на парламентаризма, попита Стоев.

Дори Борисов и Пеевски не са се опитвали да ограничат правата на опозицията по такъв начин. Сигурен съм, че някой е посъветвал колегите от "Прогресивна България" да направят тези грешни предложения и им предлагам да седнем заедно, да обсъдим това, което е разумно, защото Народното събрание има нужда както от управляващи, така и от опозиция. Няма как да заглушиш гласа на опозицията, няма как да спреш достъпа до информация на гражданите и да очакваш Народното събрание да работи нормално, подчерта Николай Денков.