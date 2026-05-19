Оригиналът на Панагюрското златно съкровище отпътува за столицата

Диана Варникова

В залата-трезор е изложена репликата на Панагюрското златно съкровище Снимка: Исторически музей- Панагюрище

Днес след повече от месец гостуване в родното Панагюрище, оригиналът на Панагюрското златно съкровище отпътува. Това съобщиха от Историческия музей в средногорския град.

На негово място остана да блести копието, дарено от "Асарел-Медет" АД и лично от проф. д-р Лъчезар Цоцорков, меценат на културата. За репликата, изработена със средства от дружеството, бе изградена и специална зала-трезор в двора на музея.

По силата на тристранно споразумение всяка година по два пъти оригиналът на тракийското съкровище се завръща в родния си град, където бе намерен на 8 декември 1949 г. от тримата братя Дейкови в местността "Мерул" близо до града.

По време на националните чествания на 150 години от героичната Априлска епопея в Четвърти революционен окръг- Панагюрище стотици хиляди посетиха залата-трезор, за да се докоснат до прочутото съкровище на тракийски владетел.

