Пак условна присъда за смъртта на 20-годишния моторист Недялко от Пловдив, майка му се разплака

Шофьорът Иван Иванов също не е доволен от наказанието си

Със сълзи на очи майката на загиналия в Пловдив 20-годишен моторист Недялко Бакалски Лиляна посрещна присъдата за смъртта на сина си. За втори път Окръжният съд в Града на тепетата призна за виновен шофьора Иван Иванов и му даде същото наказание - 3 г. условно с 5-годишен изпитателен срок.

"Не, разбира се", отговори 54-годишният мъж на въпрос на "24 часа" дали е доволен от присъдата си. Лиляна Бакалска също беше категорична, че ще обжалва на втора инстанция и ще настоява за по-сурово наказание. Преди всяко заседание по делото тя и близките ѝ излизаха на протест пред съдебната палата и винаги настояваха за ефективна присъда.

20-годишният моторист загина при фатална катастрофа на кръстовището между бул. "Шести септември" и "Копривщица" на 5 май 2022 г. Недялко карал по пътя с предимство, но то му било отнето от опела на Иван Иванов, който не спрял на стоп. 7 дни по-късно младежът издъхна в болница от тежка черепно-мозъчна травма, а органите му бяха дарени и спасиха четири живота.

Веднъж вече Окръжният съд даде максималната по закон условна присъда на Иван Иванов. Тя обаче беше отменена от Апелативния заради процесуални нарушения и делото се върна за ново разглеждане. Днес магистратите отново приеха, че Иван Иванов е нарушил 3 правила от Закона за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил смъртта на Недялко Бакалски. Съдът му отнема книжката за 5 години, определи да плати и 5112,80 евро разноски по делото.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.