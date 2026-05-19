Велико Търново отбелязва Възнесение Господне със служба на върха на Царевец

Големият християнски празник Възнесение Господне – Спасовден, ще бъде отбелязан по стара, вековна традиция. Както е било по времето на Второто българско царство, светата литургия на 21 май (четвъртък) ще бъде на върха на Царевец - в Патриаршията музей „Св. Възнесение Господне".

Тържественото Богослужение започва в 8:00ч., а Светата литургия – в 9:00ч. Службата ще бъде водена от ставрофорен свещеноиконом Михаил Хаджиев, с участието на свещеници от Великотърновска епархия и хор „Ангелски гласове".

Повече от десетилетие Велико Търново спазва традицията, възстановена през 2013-а година с подкрепата на кмета на старопрестолния град Даниел Панов след 620 годишно прекъсване.

Община Велико Търново и Великотърновска Света митрополия канят всички да се включат в празничното богослужение на Възнесение Господне (Спасовден).

Църквата „Св. Възнесение Господне" носи спомена за най-високото достижение в българската църковна история. През 1235 година, когато управлява цар Иван Асен II, Търновската архиепископия става център на възстановената Българска патриаршия, наричана Търновска патриаршия. Първи патриарх е Йоаким Търновски.

Близо два века върхът на Царевец е най-святото място по българските земи. Според историческите извори, чак до 1416 година там гордо се извисява независимата Българска патриаршия. Последният от 15-те патриарси е Св. Евтимий Търновски.