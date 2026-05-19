ПБ: Не ограничаваме правата на опозицията, тази реакция е опит да се продължат порочните практики

Ограничаването на правата на опозицията е не просто странен прочит на внесените предложения, а търсена възможност да се продължат старите порочни практики.

Това каза депутатът от "Прогресивна България" Димитър Здравков, който е и шеф на временната комисия за приемането на Правилника за работата на 52-то Народно събрание. Още вчера от ПП и ДБ публично изразиха несъгласие с промените в правилника, предложени от управляващите, защото чрез тях се ограничават правата на опозицията.

"Последните часове се създаде напрежение, около работата на комисията за изготвянето на нов Правилник, което за мен е необяснимо. Мнозинството приема този въпрос изключително отговорно и това е важен въпрос. За нас по-важни остават въпросите, които чакат незабавно решаване - цените, съдебната реформа и другите въпроси, за които обществото ни гласува мнозинство и мандат за управление", заяви Здравков.

"Парламентарната ни група счита въпроса за приемането на Правилника за изключително важен с оглед на общественото очакване към работата ни и с какво качество ще е законодателният процес. Подходихме отговорно и дадохме нашите предложения в които даваме виждането си за начина, по който трябва да работи парламента. Считаме, че те ще допринесат за по-добрата му работа", категоричен бе депутатът.

"Необяснимо е защо се реагира негативно на опитите да бъдат поправени онези текстове, които се използваха от парламентарните практики, които сведоха доверието на гражданите в институцията до критични нива. Ние наистина искаме промяна в работата на 52-то НС, затова част от предложенията ни са свързани с това да направим парламентарния дебат същностен, без злоупотреба с времето и процедурите. Необяснимо е защо политици, които са роптали срещу тези практики в момента негодуват срещу опитите ни те да бъдат ограничени", допълни той.

Здравков бе категоричен, че временните комисии в НС не са парламентарен инструмент за "ежедневна употреба" и не е имало проблем и в миналото да се съберат 48 подписа за създаването им от парламентарните групи.

"Не разбирам защо това е възприемано като ограничаване на права. Напротив - това е стимул да се погледне по-отговорно на правата, да не кажа и на задълженията, които имат депутатите", обясни той.

Друго оплакване на опозицията от промените бе за ограничаване на възможностите за внасяне на предложения в т.нар. Ден на опозицията (първата сряда от всеки месец - б.р.)

"Идеята за този ден е да се гледат законодателни предложения на опозицията, които по някаква причина не са били своевременно разгледани в комисията. Няма обяснение защо последните няколко парламента включиха в този ден и изслушванията на министри. Убеден съм, че това не доведе до друг ефект, освен губене на време. Изслушването на министър има актуален характер и към него следва да се премине с решение на зала", заяви Здравков.

Опозицията откри ограничаване и в правата им за парламентарен контрол над правителството.

"В предложените промени за контрола, в съществуващите досега текстове се казваше, че неотговорил министър трябва да се яви лично пред събранието и да обясни защо не го е направил. С какво точно те подобриха и осмислиха контрола? Отговорът е ясен - с нищо. Не става въпрос и за криене на министри. Имало е министри, които с месеци забавиха отговорите си и никога не ги даваха. Министрите от кабинета на Румен Радев ще участват пълноценно в парламентарния контрол", категоричен бе шефът на временната комисия за изготвяне на правилника.

"В един конструктивен диалог по време на комисия, ако ни убедят в правотата на някои от техните предложения, или че някои от нашите не са правилни, можем да ги преразгледаме. Затова е и комисията. А нашата цел е да се подобри работата на НС - да се преустанови злоупотребата с процедури и яденето на пленарно време. Същностна трябва да е работата му - да се приемат качествени законопроекти, които да решават актуалните въпроси на обществото", обясни Димитър Здравков.

Относно спирането на практиката депутатките заплати да спрат да растат на всеки няколко месеца, той заяви, че няма обществен сектор, в който да има такава постоянна актуализация на заплащането.

"Съгласен съм с вицепремиера Гълъб Донев и това ще бъде обсъдено. Правилникът ще бъде отново отварян и след като приемем промените в Закона за противодействие на корупцията. Юридически това предложение може да влезе в залата и сега", допълни Здравков.