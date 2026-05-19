Община Русе и СУ „Възраждане" обединяват усилия за подготовка на бъдещи специалисти по социални дейности

В сградата на Община Русе се проведе работна среща между заместник-кмета по социални дейности Димитър Недев, заместник-кмета по образование и култура Енчо Енчев и директора на СУ „Възраждане" Станислав Георгиев. По време на разговора бяха обсъдени възможностите за развитие на професионалното образование в сферата на социалните услуги и откриването на новата за област Русе професия „Социални дейности" в училището от учебната 2026/2027 година. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Новата специалност ще даде възможност на учениците след седми клас да придобият знания и практически умения за работа с деца, възрастни, хора с увреждания, семейства в риск и други уязвими групи. Обучението ще се осъществява без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, а професията се въвежда в много малко училища в страната.

По време на срещата беше подчертано, че необходимостта от подготвени специалисти по социални дейности в Русе и региона е все по-осезаема. Очакванията са бъдещите възпитаници на специалността да намерят реализация в различни социални услуги, лечебни заведения, центрове за рехабилитация, пробационни служби и други структури, работещи в подкрепа на нуждаещите се от помощ.

СУ „Възраждане" разполага с необходимата материално-техническа база и квалифицирани преподаватели за осъществяването на обучението. В рамките на подготовката учениците ще усвояват знания за социалната система и социалните услуги, ще развиват умения за комуникация, работа в екип, оказване на подкрепа и грижа, на първа помощ, както и компетентности, свързани с работа по документация, с разрешаване на конфликти и с професионална етика.

Новата професия ще предоставя възможност както за директна професионална реализация след завършване на средното образование, така и за продължаване на обучението във висши специалности като социална работа, психология, педагогика и други сродни направления.

Заместник-кметовете заявиха пълната подкрепа на местната администрация към СУ „Възраждане" за развитието на новата специалност и за бъдещата професионална реализация на учениците, които ще изберат обучението по „Социални дейности". По техните думи Община Русе ще продължи да работи в партньорство с образователните институции за подготовката на квалифицирани кадри, отговарящи на потребностите на социалната система в Русе.