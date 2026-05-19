Уволниха зам.-шеф на "Градини и паркове" в Пловдив, обиждал хора

Заплашваше ни на висок тон, твърдят жители на "Коматево"

Зам.-директорът на общинското предприятие "Градини и паркове" в Пловдив Веселин Джостов е бил освободен от длъжност след скандал с жители на квартал "Коматево".

"Безкрайно сме огорчени от него. Обиждаше ни на висок тон и ни заплашваше", твърдят хора от квартала.

Шефката на предприятието Радина Андреева потвърди пред "24 часа", че са се разделили с Джостов, но не влезе в подробности. "До колкото разбрах е възникнало пререкание между него и жители на квартала за премахване на дървета", уточни тя лаконично. И добави, че не иска да коментира повече темата.

От сдружение "Коматевци за Коматево" са настояли за неговото уволнение заради окаяното състояние на тревните площи в квартала. По думите на жители от квартала положението с тревните площи, детските площадки и опасните дърветата е трагично. Според тях е недопустимо общински служител да се държи по този начин с обикновените данъкоплатци.